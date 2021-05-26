شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يحذر من عروض مجهولة لبيع «بلايستيشن 5»: «سرقة واحتيال» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر فهد البقمي، الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، من عروض بيع بلايستيشن 5، بأسعار مغرية من قبل أشخاص مجهولين وليس محال معروفة.
وقال البقمي: “بما إنه صيف ولا يزال توفر البلاستيشن 5 قليل؛ احذروا المحتالين المتواجدين في شبكات التواصل ويروجون لبيعه بأسعار مغرية، ويضعون صور لتعليقات وهمية على أساس ناس شروا منهم ومبسوطين”.
وأضاف: “بتشتري جهاز خذه من محل موثوق، وابتعد عن الحسابات الوهمية مهما كانت عروضهم ولا ترى بيسرقونك”.
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