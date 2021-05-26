شركة "هواوي" الصينية بصدد إطلاق نظام جديد لتشغيل الهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصيني أنها ستطلق بشكل رسمي في الثاني من يونيو القادم نظامها الجديد "هارموني أو.إس" لتشغيل الهواتف الذكية.



ونظام "هارموني أو.إس" هو نظام تشغيل مفتوح المصدر مصمم لمختلف الأجهزة والسيناريوهات.

وتتوقع هواوي أن يصل عدد الأجهزة المزودة بنظام "هارموني أو.إس" إلى 300 مليون جهاز بنهاية عام 2021، بما في ذلك أكثر من 200 مليون جهاز من أجهزة هواوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانج هاي سونج، نائب رئيس وحدة أعمال الذكاء الاصطناعي والذكاء لجميع السيناريوهات في شركة هواوي، إن الشركة، ومقرها شنتشن، ستتعاون مع مطوري التطبيقات والأجهزة الإلكترونية لاستخدام أحدث أنظمتها للتشغيل لتقديم خدمات جديدة للمستهلكين.

وينظر محللون إلى نظام "هارموني أو.إس" على أنه بديل لنظام "أندرويد" لشركة جوجل ونظام "آي.أو.إس" لشركة آبل.

ورحبت الصناعات الصينية بما في ذلك صناعات الأجهزة المنزلية والرياضة واللياقة البدنية والسياحة والترفيه والتعليم بإطلاق نظام "هارموني أو.إس".