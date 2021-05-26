عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على جثة داخل تمثال ديناصور.. والشرطة في حيرة

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

عُثر على رجل أربعيني ميتاً داخل تمثال ديناصور في مدينة قريبة من برشلونة في شمال شرق إسبانيا، على ما أفادت الشرطة المحلية، الثلاثاء.



وقالت ناطقة باسم شرطة منطقة كتالونيا إن المحققين يحاولون أن يفهموا كيف وصل الرجل إلى داخل تمثال الديناصور الضخم المصنوع من الورق المعجن في مدينة سانتا كولوما دي جرامانيت.

وأوضحت الناطقة أن "كل شيء يشي بأن الوفاة ناجمة عن حادثة"، لافتةً إلى أن الشرطة لم تجد "أي مؤشر" إلى أسباب "جرمية".

وكانت السلطات تلقت بلاغا عن فقدان الرجل، السبت. وأوضحت الناطقة باسم الشرطة: "توجهنا إلى المكان ورأينا رجلاً ميتاً داخل (تمثال) الديناصور".

وأشارت ناطقة أخرى باسم الشرطة الإقليمية إلى أن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع إحدى قوائم المجسم المعدني المغطى بالورق المعجن من أجل سحب جثة الرجل الذي علق في الداخل ورأسه إلى الأسفل.

ونقلت الصحافة المحلية عن مصادر في الشرطة قولها إن الرجل قد يكون دخل إلى المجسم للنوم أو لمحاولة استرجاع قطعة ما قد تكون هاتفاً محمولاً سقط في الداخل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجلاً وابنه كانا يلعبان في المنطقة اتصلا بالشرطة بعدما اشتمّا رائحة غريبة منبعثة من داخل المجسم المنصوب في الموقع من جانب إحدى قاعات السينما في الحي.