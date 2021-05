عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حارس الملكة السابق يفتح النار على الأمير هاري: ميجان أعمته

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

هاجم الحارس السابق للملكة إليزابيث الثانية وعميل الأسرة الملكية البريطانية، بول بوريل، الأمير هاري بسبب مقابلاته الشخصية الأخيرة.



ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، تحدث الأمير هاري الأسبوع الماضي في وثائقي series The Me You Can't See عن مشاكله النفسية وانتقد طريقة تعامل والده الأمير تشارلز معه بعد وفاة والدته الأميرة ديانا.

وظهر الأمير هاري أيضًا في مقابلة شخصية مع زوجته ميجان ماركل والمذيعة أوبرا وينفري في لقاء تردد صداه عالميًا، وتأثرت سمعة العائلة الملكية على إثره.

والآن، خرج بول بوريل، الذي عمل مع الأميرة ديانا أيضًا، ليهاجم الأمير هاري بقوله: "ميجان ماركل أعمته، هي الوحيدة القادرة على إيقافه عن إفشاء أسرار العائلة الملكية".

وتابع: "لقد أعمته ميجان، بجمالها وتعلقها بهوليوود، لكنها الوحيدة التي تستطيع إيقافه عن تدمير نفسه والعائلة الملكية".

وأكد بوريل، أن حديث هاري المتكرر لن يشفيه، ولكن ستزداد الأمور سوءًا على المدى البعيد.

وأوضخ أن الأميرة ديانا كانت ستفتخر بالأمير هاري، ولكنها بكل تأكيد لم تكن لترغب في أن تحدث خلافات بينه وعائلته، كان قلبها سينفطر لو شاهدت ما يحدث حاليًا.

وتمنى "بوريل" أن تنتهي هذه المقابلات قريبًا، مؤكدًا أن الأميرة ديانا كانت ستتمنى وقف نشر الأسرار العائلية، وأن يعيش هاري حياة هادئة يركز فيها على أبنائه.