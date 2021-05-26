شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: احذروا إعلانات الربح السريع.. نصب واحتيال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنتشر هذه الأيام إعلانات تدعي تحقيق الربح السريع، بهدف الاحتيال على ضحاياها والحصول على بياناتهم وسلب أموالهم.

وفي هذا السياق، حذر البنك المركزي السعودي، مساء أمس الثلاثاء، من التجاوب مع إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة.

وأوضح البنك المركزي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة مجرد إعلانات احتيالية.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى عدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات الاحتيالية تماما حتى لا يقع العميل ضحية عمليات الاحتيال أو الابتزاز.