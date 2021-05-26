عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات infinix Note 10 pro في مصر.. أسرار الهاتف القوي

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

يخوض هاتف infinix Note 10 pro منافسة شديدة في السوق المصرية، بعد طرحه بسعر اقتصادي من قبل الشركة الصينية.



وأطلقت شركة الهواتف الذكية في مصر 3 هواتف، infinix Note 10 pro، وinfinix Note 10، وهاتف infinix Note 10 pro للاتصالات قريبة المدى (NFC).

وتأتي هواتف Note 10 بشاشة فائقة الانسيابية وبمعالجات ألعاب MediaTek قوية، وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) وبطارية محسنة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع ، وتم تصميم سلسلة Note 10 لتعزيز وتحسين تجارب العمل والترفيه للمستخدم المصري.

وتوازن سلسلة Note 10 بشكل مثالي بين الوظائف؛ والجماليات والأناقة والابتكار والسرعة ووظائف الألوان.

وتتوفر هواتف infinix Note 10 بألوان، هي الأسود، والبنفسجي، والزمرد الأخضر.

ويبلغ سعر هاتف infinix Note 10 pro سعة 128 جيجا/ 8 جيجارام نحو 3666 جنيه أما Note 10 سعة 128 جيجابايت / 6 جيجارام فيأتي بسعر 3099 جنيه مع سماعة إيربودز لاسلكية.

وتأتي سلسلة NOTE 10 مع شاشة عالية الدقة (FHD +) مقاس 6.95 بوصة، ونسبة 91% من الشاشة إلى الجسم، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت رام (Note 10 Pro) و 6 جيجا بايت رام (Note 10).

وتم تزويد Note 10 Pro وNote 10 Pro NFC بواسطة معالج MediaTek Helio G95 بالاقتران مع تقنية HyperEngine Gaming من MediaTek.

ويأتي Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بعدسة أربعة في واحد مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشتمل على مجال رؤية (FOV) بزاوية واسعة للغاية تبلغ 120 درجة وعدسة ماكرو فائقة وعدسة 5P وعدسة بالأبيض والأسود وصورة شخصية العدسة ، والتي تم دمجها جميعًا في كاميرا خلفية ليلية بدقة 64 ميجابكسل.

وتوفر سلسلة Note 10 أيضًا إمكانات تصوير بدقة 4k في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.