"شاومي" تطرح إصدارًا خاصًا من هاتف Redmi Note 8

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطرح إصدارا خاصا من هاتف Redmi Note 8

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

كان هاتف Redmi Note 8 العضو الأكثر نجاحًا في سلسلة Redmi Note، وتم إصداره في 2019، وحقق نجاحًا مذهلًا، وتجاوز هذا الهاتف 25 مليون وحدة تم بيعها في جميع أنحاء العالم.



واليوم، عادت الشركة الصينية شاومي لطرح إصدار خاص من هاتف Redmi Note 8 2021 بمعالج Helio G85 من MediaTek، مع واجهه مستخدم MIUI 12.5 استنادًا إلى تظام التشغيل Android 11، كما يأتي الإصدار الجديد بطلاء نانو مقاوم للرذاذ.

ويأتي هاتف Redmi Note 8 2021 أيضًا على نسختين للتخزين، الأولى مع 8 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، و64 جيجابايت من سعة التخزين.

والثانية مع 8 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، و128 جيجابايت من سعة التخزين.

وبالنسبة للألوان يتوافر الهاتف الجديد في 3 ألوان فقط، هي: (الأسود الفضائي، و الأزرق، والأبيض).

ويحتوى هاتف Redmi Note 8 2021 على شاشة لمس LCD مقاس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2340 مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل، وتحتوى أيضًا على مستشعر للبصمة.

وفي الخلف، يحتوى الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة، وأيضًا مستشعر 2 ميجابكسل لعمق التصوير، وآخر 2 ميجابكسل لدعم تصوير ماكرو.

وسيأتي الهاتف مع بطارية سعة 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.