توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي- الأوكراني

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بنغازي – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه ، إن "في خطوة ناجحة نحو بناء دولة المؤسسات، تم اليوم الموافق 25 / 05 / 2021، التوقيع رسمياً على اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الأوكراني، خلال المنتدى الذي عٌقد اليوم بين الجانبين وبمشاركة السفارة عبر الدائرة المغلقة تطبيق "زووم "، مشيرةً إلى أن "شارك في هذا المنتدى العديد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومُديري الشركات العامة والخاصة من الجانبين".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة جاءت دعماً للجهود والمساعي الحثيثة المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المتمثلة في السيدة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا الحبيبة وإرساء قواعد الدولة والنهوض بها على كافة الأصعدة، ومن منطلق الواجبات المنوطة بنا لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة"، بالإضافة إلى "تنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات بين البلدين الصديقين، والعمل على إنشاء آليات التواصل والتنسيق بينها لمشاركة ممثلي أوساط الأعمال من كلا الجانبين بهدف نشر المعلومات التجارية والاقتصادية والدفع بعجلة التعاون الثنائي، ولدعم مؤسسات الدولة".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على "الاتفاق لتعزيز علاقات الشراكة متبادلة المنفعة، وتنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات والموائد المستديرة ومشاركة ممثلي أوساط الأعمال في المعارض والأسواق التي تقام على أراضي كلا البلدين".