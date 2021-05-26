شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الحل الوحيد للخروج من جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حسم استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، الجدل بشأن مدى فاعلية وسلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الدراسات الإكلينيكية، أثبتت فاعلية وسلامة تلك اللقاحات. وأشار إلى أن العالم في سباق مع المتحورات و عشرات الالاف يموتون يومياً، مؤكداً أن طريق الخروج من الجائحة واضح وجلي و هو التطعيم باللقاحات.

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