شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره اليوناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

إنفاذاً لأمر من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ، قلد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة والذي أمر به خادم الحرمين.

جاء ذلك خلال استقبال الرويلي في مبنى وزارة الدفاع اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني والوفد المرافق له. إثر ذلك قام الرويلي بتقليد رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله. ورحب الرويلي برئيس الأركان اليوناني في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر كونستانتينوس عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها، وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .