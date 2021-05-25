شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «أمانة جدة» بشأن الورش العشوائية الموجودة بالأحياء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، محمد البقمي، على تقرير نشر بشأن الورش العشوائية الموجودة داخل الأحياء.

وأوضح البقمي أنه تم إنشاء المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان بهدف نقل المنطقة الصناعية، وذلك لدخول هذه المنطقة حيز النطاق العمراني للمدينة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أن جميع الورش التي استعرضها التقرير مرخصة ونظامية وفق لائحة البلديات المحددة، مشيرًا إلى أنه بعد تحديث اللائحة تم السماح بإقامة الورش النوعية على مساحات أقل من 5000 متر.

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة جدة بأن إنشاء ورش سيارات داخل الأحياء وفق اللائحة المستحدثة منذ عامين تقريبًا، لا يُعد مخالفة نظامية.