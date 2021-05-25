شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشورى»: 80% من مساجد المملكة غير مشمولة بعقد الصيانة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عضو مجلس الشورى حسن الحازمي إن وزارة الشؤون الإسلامية اعترفت بأن 80% من المساجد، غير مشمولة بعقد الصيانة، وتعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين.
وأضاف في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المدن الكبيرة مثل الرياض، لا تتضح بها هذه المشكلة، غير أن المدن الحدودية والقرى تظهر بها هذه المشكلة.
وأشار إلى أنه من الضروري إيجاد حلول لهذه المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ«الشورى»: 80% من مساجد المملكة غير مشمولة بعقد الصيانة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.