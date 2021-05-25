شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد تسهم بـ3 ملايين جرعة لقاح في برنامج كوفاكس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي بالتزامن مع اجتماع المجلس الأوروبي إن "بلاده ستكون قادرة على المساهمة بما لا يقل عن 3 ملايين جرعة في مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز برنامج كوفاكس".



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لوفين قوله: "نعلم أنه يمكننا تطعيم سكان السويد دون تأخير"، ووقعت السويد صفقات للحصول على جرعات أكثر مما هو مطلوب "وبالتالي، من المعقول المشاركة".

وقالت السويد سابقاً إنها "ستكون قادرة على المساهمة بمليون جرعة فائضة في برنامج كوفاكس".