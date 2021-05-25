هروب ودهس بالسيارة.. «شرطة الرياض» تطيح بمواطن تورط في سرقة مقيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن تورط في سرقة مبلغ من المال من مقيم يحمل الجنسية الهندية. وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه، مما أدى إلى تعرضه لإصابات، وحالته مستقرة – ولله الحمد, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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