اخبار الخليج

وزير السياحة السوري يبدأ زيارة إلى السعودية لحضور فعاليات سياحية في أول زيارة منذ نحو 10 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق- سبوتنيك. في أول زيارة رسمية لوفد سوري منذ 10 سنوات، وصل وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض على رأس وفد سياحي.

وكشف مصدر من السياحة الروسية في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "زيارة الوزير مارتيني للرياض جاءت تلبية لدعوة من وزارة السياحة و منظمة السياحة العالمية".

وبحسب المصدر "سيشارك الوفد السياحي السوري بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إضافة إلى مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض ".

وخلال الأسابيع الماضية، خرجت تسريبات حول لقاء أمني جمع رئيس الاستخبارات السعودية ونظيره السوري في دمشق، تحضيرا لعودة العلاقات السورية السعودية المقطوعة منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا