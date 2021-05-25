نصر الله: مساس إسرائيل بالقدس والأقصى لن يقف عند حدود "مقاومة غزة"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي كلمة نقلتها قناة "الميادين" بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، قال نصر الله: "دخول القدس في دائرة تهديد خطر، دفع قيادة المقاومة لاتخاذ موقف تاريخي وحازم وجديد. وسبب المعركة الأخيرة حماقة قيادة العدو وغطرستها واستخفافها بالمقاومة وخطأ في حساباتها".

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وأضاف أن إسرائيل راهنت على أن رد الفعل إزاء مشروع التهويد في القدس لن يتجاوز البيانات، ولم يخطر على بالها أن غزة ستقدم على قرار تاريخي، حيث فاجأت الجميع بتنفيذ تهديدها بالرد.

ووجه نصر الله حديثه لإسرائيل قائلا: "يجب أن تعرفوا أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى مختلف عن أي اعتداء آخر تقومون به.. على الإسرائيليين أن يفهموا أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة".

وتابع أن مقاومة غزة صنعت معادلة جديدة هي المسجد الأقصى والقدس مقابل مقاومة مسلحة، مضيفا: "المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس مقابل حرب إقليمية. حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه".

وفي مستهل كلمته، قال نصر الله: "بتنا من الآن نحتفل في أيار (مايو) بانتصارين عظيمين؛ 25 أيار 2000، و21 أيار 2021 الانتصار في غزة"، مضيفا أن قادة الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية "تألقوا" في المعركة الأخيرة.