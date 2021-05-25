شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية أخذ من يعانون من «الخفقان» لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول من يعانون من الخفقان أو المصابين بفيروس الكبد “بي”

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أن ذلك لا يعتبر، من موانع تلقي اللقاح، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.