شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية أخذ من يعانون من «الخفقان» لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول من يعانون من الخفقان أو المصابين بفيروس الكبد “بي”
وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أن ذلك لا يعتبر، من موانع تلقي اللقاح، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.
وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح مدى إمكانية أخذ من يعانون من «الخفقان» لقاح «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.