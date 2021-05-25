قطار نقل وقود يصدم سيارة أثناء عبورها السكة الحديدية في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: السلطات اليابانية تفتح تحقيقا بعد تأخر قطار عن موعد وصوله لدقيقة واحدة

وأفادت الشرطة المصرية بانحدار 3 عربات من قطار البضائع كانت داخل المخزن والتي تحركت فجأة بعد إلغاء فرامل الأمان الخاصة بها، ما تسبب في الحادث بمنطقة أبو زعبل، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

فيما قال مصدر لبوابة "أخبار اليوم" إن

عربات القطار هي صهاريج لنقل السولار، انحدرت لمسافة 400 متر من داخل ورشة محطة أبو زعبل، ثم اصطدمت بالسيارة الخاصة أثناء عبورها للمزلقان.

وأشار إلى أن الحادث تسبب في تهشيم السيارة الملاكي بعد دفعها لمسافة 400 متر، لكنه لم يتسبب في إصابات أو خسائر بشرية، لافتا إلى سحب العربات باستخدام جرار جديد إلى المخزن.