إثر غارة جوية.. مقتل قائد عسكري لمليشيا حزب الله الإرهابية في مأرب

الكويت - هبة التوبجي - أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن مقتل مصطفى الغراوي، أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني، إثر غارة جوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال الأرياني إن هذا يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة وفي معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الايراني في المنطقة.

وطال الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.