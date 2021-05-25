تركي آل الشيخ عن لقاء الرئيس السيسي: محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا

الكويت - هبة التوبجي - عبر مستشار الديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: في كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله.. كم نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبي.. رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغالية ولأمته العربية.