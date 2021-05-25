شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على مقيمين تورطا في جريمة سرقة.. وإحالتهما للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهما جريمة سرقة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأوضحت شرطة جازانإنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لاستيقاف الجهة الأمنية لقائد مركبة محملة بعدد من الأغنام، فإنها تعود لحادثة سرقة تمت عن طريق مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، قاما بالهرب من المركبة بعد استيقافهما، ونجحت الجهات المعنية في القبض عليهما.