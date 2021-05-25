في أول زيارة منذ 5 سنوات.. ماذا دار بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري بالقاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تم خلال اللقاء مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في يناير 2021.

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة".

© AFP 2021 / -

وأوضح أنه "تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وذكر البيان أن المباحثات تناولت أيضا بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية".

أكد البيان أنه تم مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.