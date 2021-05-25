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السعودية: قدمنا 13 مليون جرعة من لقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الجرعات أعطيت للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وطالبت وزارة الصحة، بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

كما تشدد الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفايروس ، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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