خارجية الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي في عمان

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ANAS BABA

وتحتج الأردن على احتجاز مواطنيها وعلى طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الخارجية الأردنية شددت على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما في أسرع وقت ممكن.

وطالبت الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة احترام إسرائيل حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الانسان الدولية.

وقالت الخارجية الأردنية إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأردنيين المحتجزين لديها، ودعت سفير إسرائيل في عمان لنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنين الأردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن الوزارة مستمرة في متابعة تطورات هذا الموضوع بالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعين، الذي التقى المواطنين يوم أمس.

وأوضح الفايز أن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي رفضها وادانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى.

ورفضت الوزارة ما تقوم به إسرائيل من تضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا، مشددة على رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها.

وقالت إن تهجيرهم يعد عملا غير شرعي وغير إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.