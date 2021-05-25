قائد في الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار دعم المقاومة الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فدوى، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "الواجب دعم المسلمين المظلومين في العالم"، مؤكدا على "استمرار تقديم الدعم لجبهة المقاومة في فلسطين".

© REUTERS / AMMAR AWAD

وأوضح المسؤول العسكري في الحرس الثوري، أن انتصار المقاومة الفلسطينية في حرب الأيام الـ"12"، "تحقق بفضل الباري تعالى للمقاومة في مواجهة الظلم".

وأضاف: "نحن جميعا نشعر بالسرور للانتصار على المستكبرين قتلة الأطفال. الشعب الفلسطيني عمل بواجبه ضد الظلم والاستكبار وأنعم الباري تعالى عليه بالنصر".

وعن دعم إيران للمقاومة الفلسطينية أكد فدوي: "سنفعل ذلك مادام الباري تعالى منعما علينا بالتوفيق لهذا الأمر ونحن مصرّون على ذلك بالتأكيد... ما دام نداء المساعدة قائما فأننا لم نتوان في تقديم الدعم".