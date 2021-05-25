خبير: بلينكين يحمل مشروعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين وهدنة طويلة تمتد لعقدين

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح، السبع في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، أن "زيارة بلينكن للشرق الأوسط تتعلق بمشروع أمريكي مكون من مرحلة أولى لتثبيت الهدنة وضبطها".

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وأضاف: "تم بالفعل إنجاز هذه المرحلة بمجهود كبير مشترك مصري إماراتي تحديدا، والمرحلة الثانية تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حركة حماس ومحمود عباس وبالتالي يمكنها أن تتلقى المساعدات".

وتابع: "أما المرحلة الثالثة فتتحدث عن هدنة طويلة الأمد ربما تمتد لعقدين وكذلك الحديث عن الوضع الدائم للأراضي المحتلة".

وأشار السبع إلى أن "الولايات المتحدة الآن ملزمة بالتعاطي المباشر مع الأطراف المؤثرة على الأرض إذا كانت تريد الهدنة بحق، وبالتالي المرحلة المقبلة ربما تذهب واشنطن خلالها للتعاطي مع حماس مثلما تفعل مصر وقطر لأن حماس عنصر فاعل تماما في هذه المعادلة".