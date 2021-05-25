مجلس النواب المصري يقر 4 اتفاقيات قروض ومنح

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح تقرير منشور عبر صحيفة "الأهرام" المصرية، أن الاتفاقيات تم إقرارها بناء على تقارير واردة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تلك الاتفاقيات.

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وعددت تلك الاتفاقيات للقروض والمنح على النحو التالي:

سيدعم القرض برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية في صعيد مصر، خاصة في الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021.

ستدعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021.

3. منحة لمصر من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي

في إطار مبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، في الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021.

4. قرض لمصر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

قيمة القرض 50 مليون دولار، وسيساهم في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021.