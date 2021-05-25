مستجدات “كورونا”.. تسجيل 14 وفاة و1389 إصابة جديدة وشفاء 912 حالة

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 443460 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7278 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 426589 حالة، لافتة إلى أن هناك 9593 حالة نشطة حالياً، من بينها 1348 حالة حرجة.