دعم تشادي كبير لجائزة موسكو العالمية في الملاكمة

الكويت - هبة التوبجي - اعلن السفير التشادي لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمود بشير عن دعم بلاده لبطولة جائزة موسكو الدولية للملاكمة المزمع اقامتها في الفترة من ٢٧ يوليو حتى ١٢ اغسطس المقبلين تحت اشراف الاتحاد الدولي للملاكمة العربية .

جاء ذلك اثناء اثناء الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة المنظمة لجائزة روسيا الكبري للملاكمة العربية الوزير المفوض للشباب والرياضة الدكتور الهادي السديري على رأس وفد يمثل البطولة للسفير التشادي بموسكو الدكتور محمود بشير بمقر السفارة التشادية بالعاصمة الروسية موسكو وشارك في هذه الزيارة السيدة اليغا ريميزوفا رئيسة المنظمة الدولية للشراكة الاستراتجية بين الحكومات في روسيا والمهندس المدني المهدي نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية والدكتور حسين المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد .

وقدم وفد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري خلال اللقاء شرحا وافيا عن أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير من كافة الجوانب وتطرق الى المشاركة التشادية في البطولة والمتمثله بحضور وزير الرياضة بتشاد على رأس وفد رياضي واعلامي رياضي مرافق وعدد من رجال ألاعمال في تشاد .

وتجدر الاشارة ان 51دولة أفريقية ستشارك في هذه البطولة العالمية النوعية يمثلهم وزراء شباب ورياضة وبرلمانيين ورجال أعمال وأكثر من 800 اعلامين من القارة السمراء بهدف التقارب وتعزيز التلاحم والتعاون بين الدول الأفريقية والدول العربية مع روسيا وتطوير العلاقات فى كافة المجالات.

من جانبه رحب السفير التشادي لدى روسيا الدكتور محمود بشير بوفد الاتحاد الدولي للملاكمة العربية واشاد بمبادرتهم النيره مشيرا الى ان الرياضة هي غرس لمفاهيم ساميه وتعزز لروابط المحبة والتقارب بين شعوب العالم بعضها البعض.

واكد الدكتور بشير دعمه ومساندة بلاده تشاد لضمان نجاح هذا الحدث الكبير وتأمين ماتتطلبه اللجنة المنظمة للبطولة من احتياجات ووضع كل امكانياته في روسيا تحت تصرف اللجنة .

واكد السفير التشادي بروسيا اهتمامه بمثل هذه التجمعات المفيده لتعزيز وتقوية العلاقات الوطنية وتبادل الخبرات مشيرا الى ان روسيا الاتحادية واحة أمن وأمان ومركز عالمي للضيافة والكرم والاحداث ولها باع كبير فى استضافة البطولات العالمية والاولمبية وخبرة عالمية في مجال التنظيم الجيد والمتميز .

من جهة اخرى عبر نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور المدني المهدي عن شكره وتقديره للسفير التشادي في روسيا الدكتور محمود بشير لحفاوة الترحيب بالوفد واهتمامه ومساندته لجائزة روسيا الدولية الكبرى في الملاكمه.

ونوه الدكتور المدني الى افتخار الدبلوماسي التشادي بالنخبة الافريقية لخدمة القارة فى كافة المجلات مشيرا الى الدعم التشادي الدائم لمثل هذه التظاهرات الرياضية والاجتماعية والى مسهماتها الطموحة للنهوض بافريقيا فى كافة المجالات

وقال ان تشاد وروسيا الاتحادية تدعمان مثل هذه التوجهات والمبادرات النبيلة والقيمة باعتبارها نبراسا لمستقبل القارة الافريقية والقارات الاخري.