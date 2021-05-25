شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 559 مركبة فولكس فاجن «Passat».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 559 مركبة فولكس فاجن “Passat” 2020 – 2021″. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء السيارات لوجود خلل في تقييم السرعة القصوى للمركبة، مما يترتب عليه إعادة برمجة وحدة التحكم الخاصة بالوسائد الهوائية. وطالبت الوزارة العملاء بضرورة التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.

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