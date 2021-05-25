شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحدد موعد دخول الصيف.. الحرارة تلامس 50 درجة في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، موعد دخول فصل الصيف في المملكة، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار “الأرصاد” عبر تويتر إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين 38 درجة مئوية للصغرى إلى 48 درجة مئوية للعظمى.

وتشير توقعات الأرصاد أيضا إلى أن درجة الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.