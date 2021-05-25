واتساب يحظر حسابات عشرات الصحفيين الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

قال صحفيون إن تطبيق "واتساب" حظر حسابات عشرات الصحفيين الفلسطينيين على إثر القتال الذي دار الشهر الجاري بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.



وتلقى صحفيان يعملان لدى مكتب وكالة فرانس برس للأنباء في مدينة غزة رسالة باللغة العربية من تطبيق واتساب لإبلاغهما بحظر حسابيهما، بعد فترة وجيزة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة (2300 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) منهيا 11 يوما من النزاع الدامي.

كما قال صحفيون آخرون في القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة إن حساباتهم حُظرت.

وقال فريق تابع لقناة الجزيرة الإخبارية في غزة إن حساباتهم قد أعيد تفعيلها في وقت لاحق بعد أن تقدموا بشكاوى إلى "فيسبوك"، مالكة تطبيق واتساب.

وقال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن "نحو 100 صحفي" في غزة حُظرت حساباتهم.