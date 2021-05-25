شركة هايسنس تعلن عن إطلاق مشغل الموسيقى Touch الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ السعودية نيوز

أطلقت شركة هايسنس عن إطلاق مشغل الموسيقى Touch الجديد، والذي يتيح إمكانية تشغيل خدمات بث الموسيقى الهاي فاي مثل Spotify HD وTidal، مع دعم تشغيل الموسيقى حتى 32 بت/384 كيلوهرتز.



وأضافت الشركة الصينية أن مشغل الموسيقى Touch الجديد يزخر بشاشة حبر إلكتروني قياس 5.84 بوصة، والتي تمتاز بالتوفير في استهلاك الطاقة بصفة خاصة مقارنة بشاشات LCD، بالإضافة إلى سهولة قراءة النصوص على الشاشة حتى في ضوء الشمس المباشر، إلا أنها غير مناسبة لعرض مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة.

ومن أهم مزايا مشغل الموسيقى الجديد معالجات الصوت DAC من ESS Sabre؛ حيث اعتمدت شركة هايسنس في جهازها الجديد على معالج ES9038 وES9603، بحيث يمكن فك تشفير الموسيقى بجودة تصل إلى 32 بت/384 كيلوهرتز.

ويعتمد مشغل الموسيقى الجديد من هايسنس على نظام التشغيل Touch OS، المستند إلى نظام جوجل أندرويد 11، وبالتالي فإنه يمكن تشغيل تطبيقات بث الموسيقى الشهيرة مثل سبوتيفاي وأمازون ميوزيك، حتى أن معالج الصوت DAC يتيح إمكانية تشغيل الصوت بجودة أبل Music HiFi.

ويأتي مشغل الموسيقى الجديد بسُمك 7 ملم ولا يتعدى وزنه 155 غراماً، وقد تخلت الشركة الصينية عن الكاميرات في مشغل الموسيقى الجديد، ولكنه يشتمل على منفذ سماعة الرأس ومعالج كوالكوم وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت وبطارية 3000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C.