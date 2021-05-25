الشهر المقبل.. هواوي تطلق نظام تشغيلها "هارموني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تطلق شركة (هواوي) الصينية الأسبوع المقبل نظام تشغيل الهواتف "هارموني أو إس" الذي طورته بعد حرمانها من العمل بنظام أندرويد نتيجة للعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أكدت الصحف الرسمية المحلية اليوم الثلاثاء.



وتناقلت وسائل الإعلام الصينية رسالة منشورة عبر الحساب الرسمي لنظام التشغيل الجديد عبر منصة (ويبو)- المعادل المحلي لـ(تويتر)- تعلن عن حدث تقديم في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.

كان نظام التشغيل (هارموني أو إس)، المعروف باسم (هونجمينج) في الصين، قد تم إطلاقه بالفعل لأجهزة أخرى مثل الحواسب اللوحية أو التقنيات القابلة للارتداء (wearables) في أغسطس (آب) 2019.

وتأمل الشركة توصيل النظام الجديد إلى 300 مليون جهاز بحلول نهاية العام الجاري، وتتوقع أن يكون ثلث الأجهزة هي من شركات أخرى قد تستعين بنظام (هارموني أو إس)، طبقا لوكالة (شينخوا) المحلية.