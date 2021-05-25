وزيرا خارجية الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة الانتقال لمسار سياسي لحل النزاع مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. ويأتي ذلك بعد أيام من التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين إثر مواجهة خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مؤتمر صحفي من رام الله مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، "بحثنا قضية إعادة إعمار قطاع غزة وفتح مسار سياسي يخرجنا من الوضع الراهن إلى أفق سياسي يفتح مفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف المالكي "اتفقنا على تنسيق الأدوار بين فلسطين والأردن لتنفيذ الرؤية الشاملة، مع التأكيد أن الرئيس عباس هو عنوان الشرعية".

فيما صرح الصفدي أن اللقاء مع نظيره الفلسطيني بحث "تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة بعد وقف العدوان على غزة، للتوجه إلى مسار سياسي"، مؤكدا أن "الطريق إلى الهدنة الدائمة هو إيجاد مسار سياسي للحيلولة دون تفجر الصراع"، مبينا أنه "يجب التعامل مع الصراع وفق نظرة شاملة، لا سيما أن سببه الاحتلال ونهايته نهاية الاحتلال".

وعن الانخراط الأمريكي في الملف، علق الصفدي أن "مواقف الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بحل الدولتين والاستيطان، إيجابية ونتفاعل معها، ونبحث الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر المفاوضات".