الدفاع الأفغانية تتسلم مطار مزار الشريف غدا بعد انسحاب القوات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - كابول - سبوتنيك. ووفقا للمصدر: "سيتم تسليم مطار مزار الشريف الدولي إلى وزارة الدفاع الأفغانية يوم الأربعاء، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات بهذا الشأن، حيث ستغادر القوات الأجنبية المطار رسميا".

© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS

وكان ناطق في الإدارة الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من شهر أيلول/ سبتمبر؛ مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت لـ"طالبان" بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أي هجمات خلال سحب القوات.

وأكد الرئيس الأمريكي، في الـ17 من آذار/ مارس الماضي، أنه سيكون من الصعب سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان حتى الأول من أيار/ مايو، في ظل مطالبات من حركة "طالبان" بتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد وفقا لما جاء في اتفاق الدوحة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتفقت مع الأطراف الأفغانية، على سحب قواتها حتى الأول من أيار/ مايو 2021.

يذكر أيضا أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.