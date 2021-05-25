تداول صورتين لابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بعد اختفاء طويل

دبي - محمود عبدالرازق - وإن ثبتت صحة الصورتين فستكون هذه من المرات القليلة التي يجري فيها التقاط صور للشيخة لطيفة في مكان عام منذ محاولتها الفاشلة قبل ثلاثة أعوام الهرب في يخت بالمحيط الهندي.

وتزعم الشيخة لطيفة ومؤيدون لها منذ ذلك الحين أنها محتجزة رغما عنها بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينفي الشيخ محمد بن راشد والإمارات المزاعم نفيا قاطعا.

وفي أبريل\ نيسان، طالب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإمارات بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة (35 عاما) على قيد الحياة وإطلاق سراحها وذلك بعدما بث برنامج بانوراما الإخباري الاستقصائي التابع لبي.بي.سي التسجيل المصور في فبراير شباط.

وبحسب رويترز، قال مصدر مقرب من نشطاء يضغطون من أجل إطلاق سراحها إن الصورتين المنشورتين على حساب إنستجرام يحمل اسم سيوند تيلور أصليتان والتُقطتا مؤخرا. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أن الشيخة لطيفة تتحرك بحرية.

ولم ترد تيلور على رويترز عندما تواصلت معها عبر إنستجرام. وتُعرف تيلور نفسها بأنها معلمة في مدرسة حكومية في دبي.

وتظهر الصورة الأولى التي نشرت على حساب تيلور يوم الخميس الشيخة لطيفة أمام دار سينما في مركز دبي مول التجاري. ويظهر في الخلفية إعلان عن فيلم طُرح في دبي يوم 13 مايو/أيار.

وتعرض الصورة الثانية التي بثت على حساب تيلور يوم السبت الشيخة لطيفة جالسة خارج مطعم وفي الخلفية دبي مول.

كانت الشيخة لطيفة قد أثارت اهتماما عالميا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية مقطع فيديو صورته الشيخة تصف فيه محاولة للهروب من دبي. وأمسكت بها قوات خاصة قبالة ساحل الهند وجرت إعادتها إلى دبي.