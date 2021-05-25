أبو الغيط يحذر "أنصار الله" من مغبة الهجمات على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا اليوم الثلاثاء، خلال استقباله أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، بحسب بيان صادر عن مصدر بالجامعة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

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وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن هذه الهجمات "لن يكون من شأنها سوى إطالة معاناة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد".

وطالب أبو الغيط "جماعة الحوثي بالالتفات إلى مصالح اليمن ومعاناة شعبه الذي أنهكته سنوات الصراع، بدلا من الانجرار خلف أجندات أطراف إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة".

وقال المصدر إن أبو الغيط أعرب خلال لقاء بن دغر والوفد المرافق له عن اقتناعه بأن أغلبية اليمنيين يريدون العيش في يمنٍ موحد ومستقر، بعيدا عن الصراعات والحروب.

وشدد البيان على أن الجامعة تدعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرضٍ مفصل من بن دغر، حول آخر مستجدات الوضع الميداني والسياسي على الساحة اليمنية.

ونقل البيان عن بن دغر أن "الحوثيين لا يزالون يرفضون أية مبادرات مطروحة للحل السياسي، عِلما بأن هذه المبادرات لا تستبعدهم من مستقبل اليمن".

واعتبر أن التأثيرات الإقليمية على الحوثيين تبدو غالبة على قرارهم السياسي.