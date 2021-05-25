اعتقال خلية إرهابية نفذت جرائم مروعة وسط العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن وكالة الاستخبارات تلقي القبض على خلية إرهابية في بابل كانت تعمل بما يسمى قاطع جنوبي بغداد.

وبينت الخلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بعملية استباقية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت ضمن عصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بما يسمى "جنوب بغداد"، والتي نشط عملها في جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناسفة في القوات الأمنية والمواطنين.

وأضافت، كما نشط عمل هذه الخلية في استهداف نقاط الأمن المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية.

وأكدت الخلية، من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، تم تدوين أقوالهم ابتدائيا" وقضائيا" واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تلقي القبض على خلية إرهابية بمحافظة بابل وسط البلاد، العراق 25 مايو 2021

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.