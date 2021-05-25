تقرير: مقتل مواطن أمريكي في صفوف "حماس" خلال الحرب الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن جوي تروزمان الكاتب في مجلة "الحرب الطويلة"، التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كتب أن "مواطنا أمريكيا يعرف باسم أسامة الزبدة كان يقاتل مع كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في الصراع الأخير".

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ووفقا للتقرير فإن الزبدة، البالغ من العمر 33 عاما، قتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 12 مايو/ آيار الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الزبدة ذي الأصول الفلسطينية كان مدرجا في قائمة مراقبة الإرهابيين.

وذكرت الصحيفة أن نجل الزبدة ظهر في مقطع فيديو مع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة يحي السنوار، يوم الاثنين الماضي، حيث وضع السنوار بندقية في يد الطفل.

وقالت الصحيفة إن نبأ موت أسامة الزبدة، تم نشره في وسائل إعلام فلسطينية.

وتسببت محاولة السلطات الإسرائيلية في تهجير عدد من الأسر الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، واقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأخيرة من رمضان، في اندلاع مواجهات مسلحة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وانتهت الحرب التي استمرت 11 يوما وتسببت في مقتل نحو 250 شخصا في غزة و13 إسرائيليا بالتوصل لهدنة بدأت يوم الجمعة الماضي.