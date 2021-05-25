وزير الداخلية السوري: يحق لأكثر من 18 مليون مواطن التصويت في الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرحمون خلال مؤتمر صحفي بدمشق: "تم تجهيز 12102 مركز اقتراع في جميع المدن والمناطق (التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية). وقد بلغ عدد المواطنين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 أشخاص بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب".

وأوضح الرحمون أن حق الانتخاب يحرم على المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية - وهي معظم محافظة إدلب وعدد من المدن والمناطق المتاخمة لتركيا في محافظات حلب والحسكة والرقة.

في الوقت نفسه، منعت الفصائل التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على بعض المناطق شمال شرقي سوريا حق الانتخاب.

كما يعتزم مسلحو تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) إغلاق مخارج مدينة الحسكة حتى لا يتمكن المواطنون من المغادرة والمشاركة في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/مايو الجاري، فيما صوت السوريون بالخارج، يوم الخميس الماضي.

وجهزت السلطات المعنية أكثر من 10 آلاف مركزا لاستقبال المقترعين، في جميع أنحاء البلاد؛ وتبدأ عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في السابعة مساء.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق وينتمي إلى حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، ومحمود مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.