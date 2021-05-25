شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تكشف أسباب استهداف المملكة والفئة الأكثر تضرراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ عن الشريحة الأكثر استهدافا في المملكة من قبل تجار المخدرات، مؤكدا على عدم وجود فرق في التعاطي بين النساء والذكور.

وقال الخليفة: إن تجار المخدرات ومروجوها يستهدفون جميع فئات المجتمع دون استثناء، ولكن يتركز استهدافهم بشكل أكبر على فئة الشباب، وتحديداً بداية العشرينات لما تتسم به هذه المرحلة من رغبة في التغيير وحب المغامرة.

وأكد أن استهداف الشباب، يتضح من حجم الضبطيات من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعلن عنها وزارة الداخلية من حين لآخر، كدليل واضح على أن هناك حرباً شرسة ضد شبابنا ذكورا وإناثا، تواجه بجهود ضخمة ومتواصلة من القطاعات الحكومية للحدّ من تهريب المخدرات وترويجها من خلال خطط أمنية وجمركية ووقائية.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الأسباب الرئيسية التي تدفع مهربي المخدرات لاستهداف المملكة.

وقال “الخليفة” إن الأسباب المباشرة لاستهداف المملكة تواجهها معظم دول العالم بما فيها المملكة، ويتمثل ذلك في الهدف المادي، يضاف إلى ذلك هو أن المملكة مستهدفة من قبل عصابات تهريب المخدرات، في محاولة منها لزعزعة الاستقرار والأمن والنسيج الاجتماعي، واستهداف الشباب وصحتهم ليكونوا معاول هدم في الوطن بدل أن يكونوا مرتكزات بناء، بحسب “الرياض”.