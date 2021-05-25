شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بأعلى مسببات الحوادث بالمملكة.. «المرور» يحذر من تصرف خاطئ على الطرق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت الإدارة العامة للمرور، التنبيه على قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة كافية مع المركبات الأخرى على الطرق لتجنب الوقوع في حوادث.
وأكد المرور عبر حسابه في تويتر، أن عدم ترك مسافة كافية من أعلى مُسببات الحوادث المرورية في المملكة.
وأشار إلى أن المسافة الآمنة تجعل قائد المركبة يتصرف سريعاً وبشكل آمن في حال حدوث أي طارئ أثناء السير على الطرقات.
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