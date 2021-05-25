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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس منطقة مكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً (أضم، الطائف، العرضيات، تربة، ميسان).
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