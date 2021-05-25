شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس منطقة مكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً (أضم، الطائف، العرضيات، تربة، ميسان).