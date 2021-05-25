شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق إنجاد للبحث» يعثر على مفقود صحراء سعد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، من العثور على الشخص المفقود في صحراء سعد التابعة لمنطقة الرياض.

وتلقى فريق إنجاد بلاغا باختفاء شخص في صحراء سعد بالرياض، وذلك بعدما ترجل من مركبته العالقة تاركا زميله عندها.

وعلى الفور توجه أعضاء الفريق مباشرةً للبحث عنه، ونجحوا بالفعل في العثور على السيارة والشخص الموجود بجانبها.

ولفت إنجاد إلى أن أعضاء الفريق استمروا في عمليات البحث حتى نجحوا أيضا في العثور على المفقود الآخر.