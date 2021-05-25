اخبار الخليج

رئيس وزراء بريطانيا يتحدى فيروس كورونا بالزواج

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء بريطانيا يتحدى فيروس بالزواج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير إخباري، الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتزوج خطيبته كاري سيموندز الصيف المقبل.

 

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن جونسون ( 56 عاما) وخطيبته (33 عاما) أرسلا بطاقات لأسرهم وأصدقائهم لإبلاغهم أن حفل زفافهما سيقام يوم السبت 30 تموز/يوليو 2022.

 

وكان الإثنان قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

 

ولم يعرف بعد تفاصيل مكان إقامة حفل الزفاف.

 

ومن المتوقع أن يعلن جونسون الشهر المقبل عن إلغاء الحد المفروض لحضور حفلات الزفاف وهو 30 شخصا .

 

ويذكر أن كاري أنجبت طفلهما الأول في 29 نيسان/أبريل 2020.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا