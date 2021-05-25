الخارجية الروسية: المراقبون الروس يصلون إلى سوريا عشية الانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشوروف، لوكالة "سبوتنيك": "سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل [انطلاق عملية] التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية".

وأشار إلى أن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما؛ وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية.

وفيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع، التي جرت خارج البلاد، أكد تشوروف أن هذا الأمر ليس ضروريا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/ مايو الجاري، فيما صوت السوريون في الخارج، يوم الخميس الماضي.

وجهزت السلطات المعنية أكثر من 10 آلاف مركز لاستقبال المقترعين، في جميع أنحاء البلاد؛ وتبدأ عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في السابعة مساء.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق وينتمي إلى حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، ومحمود مرعي، الأمين العام للـ"جبهة الديمقراطية السورية".