شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تتعامل مع الطفل العنيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

العناد لدى الأطفال يعد من المشكلات التي تؤرّق الوالدين عند التعامل مع أبنائهم، لذا من المهم التعرَّف على أسبابها وكيفية علاجها.



ونتعرف معاً في السطور التالية على أسباب وكيفية التعامل مع الطفل العنيد:

أسباب العناد عند الأطفال:

العناد لدى الأطفال عادة ما يظهر بشكل أكبر في الطفل الأول لأن الوالدين عادة ما يريدان السيطرة على سلوكياته.

عدم ترك الأطفال لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، ما يؤدي إلى جعل الطفل يلجأ إلى العناد.

إصدار الأوامر المتكررة للطفل والقسوة في المعاملة يؤثر على سلوك الطفل بشكل سلبي مما يدفعه إلى العناد.

عدم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل من قبل الوالدين، وفقد الدفء الأسري يساعد على تكوين شخصية الطفل العنيدة.

مقارنة الطفل بأخوته أو أصدقائه.

وجود مشكلات أسرية بين الوالدين.

صعوبات النوم لدى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

كيفية التعامل مع الطفل العنيد:

الابتعاد عن الأوامر المباشرة:

من المهم عدم إعطاء الطفل الأوامر المباشرة، والتي تعتبر من أكثر الطرق الخاطئة التي يتعامل بها الوالدان مع الطفل، والتي تتسبب في أن يتسم بصفة العناد، حيث يجب أن يتم طلب المهام من الطفل بطريقة صحيحة من خلال استخدام صيغة الطلب وليس صيغة الأمر.

تشجيع الطفل:

من أفضل النصائح التي تجعل الطفل يبتعد عن العناد ويتمتع بشخصية جيدة وتعزز من ثقته بنفسه هي المديح وتشجيع الطفل على أي عمل إيجابي يقوم به، وعدم مقارنته بالأطفال الآخرين حيث إن هذا يدفعه إلى العناد.

الاستماع إلى رغباتهم:

كن مستمعاً جيداً لطفلك وتعرف على مشكلاته داخل الأسرة أو المدرسة، وساعده للوصول إلى أفضل حلول ممكنة واستمع إلى رغباته واحترمها.

3 حيل لتحبيب الأطفال في تناول الخضراوات

عدم التوتر:

عند اتباع الطفل العناد في موقف محدد يجب عليك ألا تتوتر، واترك المكان لعدة دقائق حتى تهدأ ومن بعدها يمكنك مناقشة الطفل في الأمر بهدوء تام، ويجب ألا تنفعل على الطفل حتى لا يزيد عناده.

استشارة أخصائي:

إذا لم تستطع السيطرة على طفلك العنيد رغم كل محاولاتك، يجب عليك استشارة أحد المتخصصين في تعديل سلوك الطفل.