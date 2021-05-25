حفل تخرج مبهر "من السيارات" لطلاب ثانوية في البحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقف أولياء الأمور سياراتهم المليئة بالبالونات أمام مسرح يُقام فيه حفل تخرج طلاب مدرسة بيان البحرين للاستمتاع بمشاهدة أبنائهم وهم يتلقون شهادات تخرجهم من الثانوية.



وجرى تعديل حفل التخرج بالمدرسة خلال العامين الماضيين التزاماً بقيود كوفيد-19.

وأوقف أفراد الأسرة سياراتهم في أماكن انتظار يلتزمون فيها بمسافات التباعد الاجتماعي من أجل حضور الحفل في حلبة البحرين الدولية للسيارات بالصخير.

وعبّر الآباء عن سعادتهم وامتنانهم بإطلاق أبواق سياراتهم والهتاف من مكان انتظار السيارات حيث أقيم الحفل رغم استمرار جائحة كورونا.

وقالت هالة يتيم، والدة أحد الخريجين وهي جالسة في سيارتها، "ابننا زايد بهزاد تخرج في دفعة (مدرسة) بيان عام 2021. فخورون جداً بمدرسة بيان وتنظيمها لهذا الحدث على الرغم من كل التحديات التي يمثلها الوباء. الحفل كان مبهراً وقضينا وقتاً رائعاً".

ووضع الطلاب كمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعي على خشبة المسرح أثناء انتظارهم لاستلام شهادات التخرج.

وبدأت البحرين في فتح اقتصادها بعد إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة لقاح لسكانها.