قرصنة بيانات 1.7 مليون مستخدم في تطبيق «أومياي» الياباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت بيانات شخصية عائدة لأكثر من 1,7 مليون مستخدم لتطبيق مواعدة ياباني للقرصنة نهاية الشهر الفائت، على ما أعلنت الشركة المشغلة لها، ما أدى إلى انهيار قيمة أسهمها في بورصة طوكيو اليوم.



وكانت شركة «نت ماركيتينغ كو» المطورة لتطبيق «أومياي» أعلنت الجمعة أن أكثر من 1,7 مليون من مستخدميها الحاليين أو السابقين قد يكونون معنيين بهذه القرصنة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الوثائق المسربة قد تشمل أوراقاً ثبوتية تُستخدم للتحقق من سن المستخدمين، لكنها لفتت إلى أن البيانات المصرفية لم تطلها القرصنة، إذ تتولى إدارتها جهة مستقلة في فرنسا.

وأدت هذه المعلومات إلى تراجع حاد في قيمة أسهم شركة «نت ماركيتينغ» في طوكيو، إذ انخفضت بنسبة تفوق 19 % عند الإغلاق.

وتُعد «أومياي»، ومعناها باليابانية اللقاءات المدبّرة بين العازبين، من أكثر تطبيقات المواعدة انتشاراً في اليابان، وهي تركز على البحث عن علاقات جدية. وكانت المنصة تضم في أبريل نحو 6,9 ملايين مستخدم.